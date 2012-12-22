Услуги профессионального бухгалтера.

Опыт работы начальником контрольно-ревизионного отдела 2 года. Опыт работы главным бухгалтером в крупной компании, состоящей из нескольких предприятий 6 лет. Виды деятельности: оптовая и розничная торговля, аренда.

Системы налогообложения: ОСН, УСН, ЕНВД.

Опытный пользователь ПК: стандартные офисные программы, 1С "Бухгалтерия" 7.7; 8.2, 1С "Зарплата и кадры" 8.2, 1С "Торговля и склад" 8.2, Банк-Клиент, электронная отчетность СБИС+, нормативно-правовые базы.

Знание всех участков бухгалтерского учета и всех видов отчетности.Уверенное владение налоговым и трудовым законодательством, отдельными юридическими вопросами. Большой опыт прохождения камеральных проверок всех инстанций.

Предлагаю услуги по:

- сопровождению бухучета

- восстановлению бухучета

- переносу бухгалтерских остатков

- начислению заработной платы и ведению кадрового учета

- составлению и сдаче отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС и органы статистики (в том числе "нулевой")

- 3-НДФЛ