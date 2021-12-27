Klein4group

VB.NET/VBA/VBScript(VBS)/VB6 программист

Я талантливый, трудолюбивый разработчик программного обеспечения, хорошо разбирающийся в математике, с 15-летним опытом.

---------------------------------------------- Основные языки на которых я программирую ----------------------------------------------

VBA (для Excel/Word/Access/PowerPoint/Outlook). VB.NET. VBS. VB6

C #. C/C ++. PHP. JavaScript. Python

--------------------------------------------- Я предлагаю следующие решения -------------------------------------------------------------

Макросы VBA (для Win/macOS версий MS Office и кроссплатформенных), настольные / консольные приложения VB6/VB.NET/C#/C/C ++, скрипты PHP для импорта/очистки/проверки/сортировки/преобразования/преобразования данных;

Надстройки Access/Excel/Outlook/PowerPoint/Word;

Скрипты VBS для задач автоматизации;

дополнения/плагины для web-браузеров (Edge/IE/Firefox/Chrome);

консольные программы C/C++ для Linux/FreeBSD;

обновление устаревшего исходного кода (VB5/VB6, старые версии VC++/VB.NET/C#/PHP и т. д.);

преобразование исходного кода с одного языка на другой;

удаление вирусов/"троянов" со взломанных сайтов.

------------------------------------------ - Некоторые из инструментов, которые я использую --------------------------------------------

MS Office (как для Windows, так и для macOS). MS Visual Studio

GCC (Сборник компиляторов GNU). SQL Server Management Studio

-------------------------------------------------- ------------ Другие навыки ------------------------------------ -------------------------

.NET . WinForms. WPF. Jet SQL. MSSQL. MySQL. XML. HTML. CSS. JSON. jQuery

Веб-API. Службы Windows. Установщики приложений. ООП

--------------------------- Операционные системы, для которых я работал / разрабатывал приложения ----------------------------

Windows 10/8.1/7/Vista/XP/98. Linux. FreeBSD. macOS

Мои программы имеют понятный интерфейс, надежны; код чистый, аккуратный, хорошо прокомментирован, соответствует лучшим стандартам программирования.

Общаюсь вежливо и четко, точно выполняю требования проекта, с уважением отношусь ко всем предложенным изменениям.

Поскольку мое основное занятие - фриланс, я всегда готов приступить к работе сразу после заключения контракта и выполнить ее в кратчайшие сроки.

Наняв меня, вы получите качественный продукт и долгосрочную поддержку.