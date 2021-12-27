Klein4group

Я талантливый, трудолюбивый разработчик программного обеспечения, хорошо разбирающийся в математике, с 15-летним опытом.
---------------------------------------------- Основные языки на которых я программирую ----------------------------------------------
VBA (для Excel/Word/Access/PowerPoint/Outlook). VB.NET. VBS. VB6
C #. C/C ++. PHP. JavaScript. Python
--------------------------------------------- Я предлагаю следующие решения -------------------------------------------------------------
Макросы VBA (для Win/macOS версий MS Office и кроссплатформенных), настольные / консольные приложения VB6/VB.NET/C#/C/C ++, скрипты PHP для импорта/очистки/проверки/сортировки/преобразования/преобразования данных;
Надстройки Access/Excel/Outlook/PowerPoint/Word;
Скрипты VBS для задач автоматизации;
дополнения/плагины для web-браузеров (Edge/IE/Firefox/Chrome);
консольные программы C/C++ для Linux/FreeBSD;
обновление устаревшего исходного кода (VB5/VB6, старые версии VC++/VB.NET/C#/PHP и т. д.);
преобразование исходного кода с одного языка на другой;
удаление вирусов/"троянов" со взломанных сайтов.
------------------------------------------ - Некоторые из инструментов, которые я использую --------------------------------------------
MS Office (как для Windows, так и для macOS). MS Visual Studio
GCC (Сборник компиляторов GNU). SQL Server Management Studio
-------------------------------------------------- ------------ Другие навыки ------------------------------------ -------------------------
.NET . WinForms. WPF. Jet SQL. MSSQL. MySQL. XML. HTML. CSS. JSON. jQuery
Веб-API. Службы Windows. Установщики приложений. ООП
--------------------------- Операционные системы, для которых я работал / разрабатывал приложения ----------------------------
Windows 10/8.1/7/Vista/XP/98. Linux. FreeBSD. macOS
Мои программы имеют понятный интерфейс, надежны; код чистый, аккуратный, хорошо прокомментирован, соответствует лучшим стандартам программирования.
Общаюсь вежливо и четко, точно выполняю требования проекта, с уважением отношусь ко всем предложенным изменениям.
Поскольку мое основное занятие - фриланс, я всегда готов приступить к работе сразу после заключения контракта и выполнить ее в кратчайшие сроки.
Наняв меня, вы получите качественный продукт и долгосрочную поддержку.