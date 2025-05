перевод (рус., англ., укр.), рерайт, копирайт

Образование

с 09.2002 по 06.2007

ЮГПУ им. К.Д. Ушинского, факультет иностранных языков, учитель английского и немецкого языков, зарубежной литературы, Одесса

Опыт работы

Переводчик java игр

С 10.2012 по сегодняшний день

Репетитор английского языка

Опыт работы репетитором более 7 лет. Успешно преподаю английский язык детям (в том числе есть опыт работы с детьми 4-5 лет) и взрослым. К каждому ученику индивидуальный подход, предоставляю все необходимые учебные материалы, составляю программу для каждого ученика. Свободно владею английским языком.

Секретарь-переводчик

с 08.2009 по наст. время (3 года 2 месяца)

Грин Фибра (переработка вторсырья)

Перевод всей входящей и исходящей документации (в т.ч. акты налоговых проверок, судебные решения, судебные иски, коммерческие предложения, контракты), оформление кадровой документации, составление отчетности в службу занятости, поиск персонала, регистрация входящей и исходящей документации, организация встреч руководителя, обеспечение жизнедеятельности офиса, представление интересов компании у госрегистратора (в т.ч. внесение изменений в уставные документы), представление интересов компании в центрах занятости и ОВИРе, подготовка документов для получения лицензии на трудоустройство и вида на жительство для иностранцев.

Менеджер финансово-расчетного отдела

с 10.2007 по 08.2009 (1 год 10 месяцев)

КСД (курьерские услуги)

Работа с клиентами, проведение сверок, оформление первичной документации, контроль дебиторской задолженности, поиск новых клиентов, заключение договоров, решение различных финансовых вопросов.

Личные качества

Ответственность, пунктуальность, усидчивость, креативность.

PERSONAL INFORMATION

Odessa, Ukraine

Date of Birth: 06.02.1985

Marital status: single

OBJECTIVE

Obtain distant employment or full time job in the translation field which allows to use knowledge of English and take advantage of my translation experience.

EDUCATION

Odessa Teacher training university

2002-2007 qualified as English and German teacher.

WORKING EXPERIENCE

1) Assistant, Interpreter of General director

Production company

August 2009-till now

Duties: interpreting and translation of accounting and juridical documents, contracts, commercial offers; assistance in obtaining working license and residence permit for General director, documents registration, schedules of meetings, appointments and recording of the personnel.

2) Financial department manager

Courier delivery service

October 2007-August 2009

Duties: drawing up initial accounting documents (invoices, tax declarations, acts of fulfilled works), settlement of different financial issues with the clients.

3) Private English teacher

2004-till now

Duties: private English lessons for children and adults of different age (4-30 years old), drawing up an individual programme for each student.

LANGUAGES

ENGLISH Fluent reading, writing and speaking ability. Qualified as English teacher. RUSSIAN and UKRAINIAN - native speaker.

OTHER SKILLS HOBBIES & ACTIVITIES

Internet surfing, Microsoft Word and Excel Typing, fax, Xerox.

Theatre, music, literature, hand-made, cooking.

REFERENCES

Can be presented in case required