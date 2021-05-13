ВЭД, закупки, контракты
Предлагаю услуги в области импорта товаров.
1. по ВЭД, закупкам:
- сопровождение сделок от размещения заказа в поставщика до поставки товара на склад покупателя;
- робота с рекламациями, претензиями;
- работа с оплатами: pre / post pay; SBLC;
- документальное ведение сделок и подготовка товара до таможенной очистки
2. по контрактам:
- проведение переговором и заключения контрактов на взаимовыгодных условиях;
- заключение договоров на поставку товаров /услуг после тенедеров и их дальнейшее исполнение.
Опыт сотрудничества с групами товаров:
детские игрушки, агросектор, нефтегазовая отрасль.
Вопрос цены оговаривается индивидуально по каждому проекту.