ВЭД, закупки, контракты

Предлагаю услуги в области импорта товаров.

1. по ВЭД, закупкам:

- сопровождение сделок от размещения заказа в поставщика до поставки товара на склад покупателя;

- робота с рекламациями, претензиями;

- работа с оплатами: pre / post pay; SBLC;

- документальное ведение сделок и подготовка товара до таможенной очистки

2. по контрактам:

- проведение переговором и заключения контрактов на взаимовыгодных условиях;

- заключение договоров на поставку товаров /услуг после тенедеров и их дальнейшее исполнение.

Опыт сотрудничества с групами товаров:

детские игрушки, агросектор, нефтегазовая отрасль.

Вопрос цены оговаривается индивидуально по каждому проекту.