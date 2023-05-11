Качественно и в срок - непоколебимый принцип, который важнее любых денег. ©
Обо мне:
Привет! Я Вилли и я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной версткой, адаптацией сайтов под мобильные устройства.
Главный приоритет для меня - это качество конечного результата. Индивидуально подхожу к каждому проекту с использованием всех современных и актуальных технологий. Работаю только вручную, без использования каких-либо фреймворков.
Если возник вопрос обращайтесь, постараюсь на него ответить.
Всегда рад помочь!
Мои навыки:
HTML5
CSS3
SCSS (SASS)
JS
GULP
Flexbox
Grid
Чем я занимаюсь:
- Верстаю из PSD, Zeplin, Sketch, Figma,
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive)
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @klidemana
Ответственность:
- готов приступить сразу же после получения заказа
- не нарушаю сроков
- всегда довожу дело до конца
- всегда на связи
- все правки делаю бесплатно
- готов работать по стоимости ниже среднерыночной
Образование:
E-mail: [email protected]
Telegram: @klidemana