Klidevich

Вилли Klidevich

 
29 летУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Качественно и в срок. Валидная кроссбраузерная верстка сайтов с макета.

Качественно и в срок - непоколебимый принцип, который важнее любых денег. ©


Обо мне:

Привет! Я Вилли и я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной версткой, адаптацией сайтов под мобильные устройства.
Главный приоритет для меня - это качество конечного результата. Индивидуально подхожу к каждому проекту с использованием всех современных и актуальных технологий. Работаю только вручную, без использования каких-либо фреймворков.
Если возник вопрос обращайтесь, постараюсь на него ответить.
Всегда рад помочь!

Мои навыки:

  • HTML5

  • CSS3

  • SCSS (SASS)

  • JS

  • GULP

  • Flexbox

  • Grid


Чем я занимаюсь:
- Верстаю из PSD, Zeplin, Sketch, Figma,
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive)

Связь:


Ответственность:
- готов приступить сразу же после получения заказа
- не нарушаю сроков
- всегда довожу дело до конца
- всегда на связи
- все правки делаю бесплатно
- готов работать по стоимости ниже среднерыночной

Образование:


Связь:

Верстка сайтаFigmaSCSSSASSGulp