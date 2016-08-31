Знать все нельзя, но если нужно, буду знать больше

Юридическая защита компании, организация полного юридического сопровождения деятельности компании.

• Составление экспертного мнения и подготовка юридических заключений по широкому кругу вопросов‚ возникающих в процессе деятельности группы компаний.

• Анализ и оценка рисков при заключении договоров, выстраивание работы с внешними партнерами и поставщиками.

• Разработка и внедрение мероприятий по снижению рисков невозвратной дебиторской задолженности.

• Участие в налоговом планировании, оптимизация систем налогообложения.

• Юридическое сопровождение инвестиционных проектов, процедур, связанных с привлечением финансирования.

• Унификация договорной работы при разработке концепции перехода к стратегии генподрядной компании (EPC, EPCM контракты).

• Разработка договоров и схем при совершении внешнеэкономических сделок (Китай, Монголия).

• Защита интересов компании в судах различных инстанций.