Юридическая защита компании, организация полного юридического сопровождения деятельности компании.
• Составление экспертного мнения и подготовка юридических заключений по широкому кругу вопросов‚ возникающих в процессе деятельности группы компаний.
• Анализ и оценка рисков при заключении договоров, выстраивание работы с внешними партнерами и поставщиками.
• Разработка и внедрение мероприятий по снижению рисков невозвратной дебиторской задолженности.
• Участие в налоговом планировании, оптимизация систем налогообложения.
• Юридическое сопровождение инвестиционных проектов, процедур, связанных с привлечением финансирования.
• Унификация договорной работы при разработке концепции перехода к стратегии генподрядной компании (EPC, EPCM контракты).
• Разработка договоров и схем при совершении внешнеэкономических сделок (Китай, Монголия).
• Защита интересов компании в судах различных инстанций.