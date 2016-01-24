Я - фрилансер. Моих навыков много, но тем чем я владею я владею на професиональном уровне.

Здравствуйте меня зовут Клим. Я фриланер. Все мои достижение до этого выполнялись на прямую, без сайтов. Мои работы вы можете увидеть на моём сайте http://klimgrishanov.ru . Снизу указаны цены по которым я выполнял данную работу. Я имею опыт в фрилансе. Фотография осталась с детства, просьба не обращать внимание. Я могу:

1. Редактирование Видео

2. Разработка сайтов

3. Презентации

4. Небольшие навыки в Photoshop

5. Оформление каналов на Youtube

Список небольшой, но в каждой категории находится очень много навыков в программе.