Я - фрилансер. Моих навыков много, но тем чем я владею я владею на професиональном уровне.
Здравствуйте меня зовут Клим. Я фриланер. Все мои достижение до этого выполнялись на прямую, без сайтов. Мои работы вы можете увидеть на моём сайте http://klimgrishanov.ru . Снизу указаны цены по которым я выполнял данную работу. Я имею опыт в фрилансе. Фотография осталась с детства, просьба не обращать внимание. Я могу:
1. Редактирование Видео
2. Разработка сайтов
3. Презентации
4. Небольшие навыки в Photoshop
5. Оформление каналов на Youtube
Список небольшой, но в каждой категории находится очень много навыков в программе.
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