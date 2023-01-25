Всегда рада помочь, только в срок и качественно.
Привет! Меня зовут Валентина. Занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda.
Делаю анимацию, базовое СЕО и адаптирую под все устройства.
В работу беру интересные для меня проекты.
Создаю сайты в основном "под ключ" - лендинги, магазины, многостраничники, визитки.
Делаю это все сама, так как на платформе Tilda это все возможно и Вы экономите время, деньги.
Проект сдаю всегда вовремя, не нарушаю сроков.
Правки, делаю не только во время работы над проектом, но и после сдачи, в течении двух недель, если мы, что то пропустили.
Всегда на связи:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Anit-velana
Тел: +79591647039
Портфолио
- Заказать ремонт21 просмотр
- Закажите праздник18 просмотров
- Вазы и кашпо12 просмотров
- Каталог с странице "Вазы и кашпо".15 просмотров
- Контакты к странице "Вазы и кашпо".16 просмотров
- Программное обеспечение16 просмотров