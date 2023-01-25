Всегда рада помочь, только в срок и качественно.

Привет! Меня зовут Валентина. Занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda.

Делаю анимацию, базовое СЕО и адаптирую под все устройства.

В работу беру интересные для меня проекты.

Создаю сайты в основном "под ключ" - лендинги, магазины, многостраничники, визитки.

Делаю это все сама, так как на платформе Tilda это все возможно и Вы экономите время, деньги.

Проект сдаю всегда вовремя, не нарушаю сроков.

Правки, делаю не только во время работы над проектом, но и после сдачи, в течении двух недель, если мы, что то пропустили.

Всегда на связи:

E-mail: [email protected]

Телеграм: Anit-velana

Тел: +79591647039