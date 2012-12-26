Проектирование удобных интерфейсов

Портфолио: http://uxman.ru/portfolio/

Я - независимый консультант-проектировщик в области юзабилити

Я несу добро и человекоориентированность в ваш бизнес

Я много рисую и думаю, в результате чего ваш бизнес становится более прибыльным

Я проектирую не только удобные интерфейсы, но и эмоции, которые будут испытывать ваши пользователи

Я ловлю кайф от того, что я делаю

ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ?

Проектирование интерфейсов, создание html-прототипов, пользовательские исследования, аудит юзабилити, юзабилити-тестирование, экспертная оценка

ЧЕМ Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ?

Программирование, составление документации, графический дизайн

НА ЧЕМ Я СПЕЦИАЛИЗИРУЮСЬ?

Мобильные и веб-приложения: бэкэнды, CMS, ERP, ВКС, платежные и биллинговые системы

КАК Я К ЭТОМУ ПРИШЕЛ?

Образование: МГТУ им. Баумана. Проработал более шести лет в сфере IT на должностях преподавателя компьютерных курсов, сисадмина, сетевого инженера, системного аналитика, бизнес-аналитика. Теперь я занимаюсь независимой экспертизой в области юзабилити и проектирования опыта взаимодействия