Портфолио: http://uxman.ru/portfolio/
Я - независимый консультант-проектировщик в области юзабилити
Я несу добро и человекоориентированность в ваш бизнес
Я много рисую и думаю, в результате чего ваш бизнес становится более прибыльным
Я проектирую не только удобные интерфейсы, но и эмоции, которые будут испытывать ваши пользователи
Я ловлю кайф от того, что я делаю
ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ?
Проектирование интерфейсов, создание html-прототипов, пользовательские исследования, аудит юзабилити, юзабилити-тестирование, экспертная оценка
ЧЕМ Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ?
Программирование, составление документации, графический дизайн
НА ЧЕМ Я СПЕЦИАЛИЗИРУЮСЬ?
Мобильные и веб-приложения: бэкэнды, CMS, ERP, ВКС, платежные и биллинговые системы
КАК Я К ЭТОМУ ПРИШЕЛ?
Образование: МГТУ им. Баумана. Проработал более шести лет в сфере IT на должностях преподавателя компьютерных курсов, сисадмина, сетевого инженера, системного аналитика, бизнес-аналитика. Теперь я занимаюсь независимой экспертизой в области юзабилити и проектирования опыта взаимодействия