Быстро вникаю в рабочий процесс.

В свободное время занимаюсь самообразованием в сфере IT

Знание: ОС: Windows 2003 / 2008 / 2012 / XP / 7 / 8.1 /10 (Server & Workstation)/ Ubuntu / Debian/ Mac OS .

Аппаратные платформы: Hewlett-Packard , D-link, Mikrotik.

Телефония: IP-телефония на sipuni (на 1000 абонентов).

Сетевые технологии: TCP/IP, DNS, DHCP, RAS, NAT, FTP, FastEthernet 100 / 1000 / WiFi, безопасность TCP/IP и WiFi сетей, активное коммутационное оборудование.

Опыт прокладки телефонных, компьютерных сетей «с нуля» (витая пара, оптика).

Опыт сварочных работ оптического волокна.

Навык работы в команде в моем подчинение было 10 человек

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