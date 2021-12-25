Быстро вникаю в рабочий процесс.
В свободное время занимаюсь самообразованием в сфере IT
Знание: ОС: Windows 2003 / 2008 / 2012 / XP / 7 / 8.1 /10 (Server & Workstation)/ Ubuntu / Debian/ Mac OS .
Аппаратные платформы: Hewlett-Packard , D-link, Mikrotik.
Телефония: IP-телефония на sipuni (на 1000 абонентов).
Сетевые технологии: TCP/IP, DNS, DHCP, RAS, NAT, FTP, FastEthernet 100 / 1000 / WiFi, безопасность TCP/IP и WiFi сетей, активное коммутационное оборудование.
Опыт прокладки телефонных, компьютерных сетей «с нуля» (витая пара, оптика).
Опыт сварочных работ оптического волокна.
Навык работы в команде в моем подчинение было 10 человек
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