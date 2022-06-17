Klimovich_18

Всегда готова качественно выполнять свою работу!

Выполню Ваше задание быстро, чётко и без всяких проблем!

Владею иностранными языками. Постоянно совершенствую свои знаниня для улучшения роботы с клиентами.

Есть опыт в работе с текстами: набор, перевод и возможное редактирование.

Также есть опыт в написание статьей, отзывов, рекомендаций, постов. Никакой воды, всё четко и доступно.

Присутствует небольшой опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Так же выполняю заказы связанные с разработкой дизайна для разной продукции, версткой, редактированием фотографий.

Всегда в ответе за свою работу, предостовляю быстрое выполнение и приятную цену.

Буду рада сотрудничать с Вами.