✅Привет! Я молодой и амбициозный специалист мне 19 лет в области компьютеров и 3D моделирования, базирующийся в Москве. Моя страсть - создавать потрясающие 3D модели, придающие жизнь концепциям и многое другое (зависит от вашей задачи)! Готов внести креативное вдохновение в ваши проекты.

✅Всегда готов обсудить заказ чтобы сделать заказ максимально качественно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы.

✅За годы практики я накопил уникальный опыт в 3д моделирование, а также выработал свой индивидуальный подход к клиентам! Жду вас!

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ .

Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

Инструменты, которые я использую в работе:

🚀Blender,

🚀Cinema 4d,

🚀Adobe Photoshop,Premier Pro,After effects!