✅Привет! Я молодой и амбициозный специалист мне 19 лет в области компьютеров и 3D моделирования, базирующийся в Москве. Моя страсть - создавать потрясающие 3D модели, придающие жизнь концепциям и многое другое (зависит от вашей задачи)! Готов внести креативное вдохновение в ваши проекты.
✅Всегда готов обсудить заказ чтобы сделать заказ максимально качественно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы.
✅За годы практики я накопил уникальный опыт в 3д моделирование, а также выработал свой индивидуальный подход к клиентам! Жду вас!
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.
Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.
Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.
Инструменты, которые я использую в работе:
🚀Blender,
🚀Cinema 4d,
🚀Adobe Photoshop,Premier Pro,After effects!