Желаемая должность: монтажер, режиссер монтажа.

График работы: полный рабочий день.

Цель:

Получить перспективную работу на телевидении с возможностью повышения своего профессионального уровня и дальнейшего роста.

Образование:

1998 – 2003 гг.

Полтавский государственный педагогический университет. Факультет романо-германской филологии.

Специальность: Романо-германская филология

Квалификация: специалист.

Дополнительное образование:

2007 г. Курсы «Академия Первая студия»

«3D графика. Моделирование человека и текстурирование», Autodesk 3ds Max 9.

Январь 2009г. – апрель 2009г.

Медиаобразовательная программа "Интершкола"- учебный центр

телеканала "Интер", специализация "Режиссер монтажа".

Практика - ООО "Пират Продакшн"; монтаж программы «Квадратный метр»;

ООО "Национальные Информационные Системы".

Монтаж сюжетов новостийного блока передач.

18. 02. 2009 – 19. 04. 2009 – стажировка на телеканале К2.

Монтаж в Avid Media Composer.

Монтаж сюжетов художественного блока: анонсов, программ.

Есть рекомендации.

Опыт работы:

10.2006 - 10.2008 гг.

Дизайнер компьютерной графики.

ООО "Транспортные системы" (изготовление учебников в электронном виде), Киев.

Обязанности:

- изготовление учебников в электронном виде для 12 летней и высшей школы;

- методика и художественная разработка интерефейса для проекта.

- художественное оформление (иллюстрации, демонстрации, игры), рисование в Photoshop, Macromedia Flash8, Illustrator;

- рисование от руки;

- редактирование и коррекция;

- 3D моделирование и текстурирование простых персонажей;

- разработка и внедрение интерактивных игр;

- изготовление электронных учебников для общеобразовательной школы: "Українська мова, 1 клас." и "Українська мова 2-4 класи".

09.2005 - 10.2006 гг.

Дизайнер компьютерной графики.

Издательство «Полиграф плюс» (полиграфия), Киев.

Обязанности:

- художественная разработка макетов и верстка различных видов печатной продукции;

- подготовка материалов к верстке;

- вычитка верстки (исправление грамматических, стилистических ошибок);

- ведение первичной бухгалтерии и 1С.

Профессиональные навыки:

Знания:

- Avid Media Composer;

- After Effects CS3;

- монтаж сюжетов новостийного, художественного блока передач;

- понимание кодеков и видеоформатов;

- в области видеопроизводства, видео компоузинга и монтажа, режиссуры;

- Adobe Photoshop CS3, Autodesk 3ds Max9, Macromedia Flash 8, Adobe Illustrator;

Личные качества:

- организованность, ответственность, работоспособность, пунктуальность;

- способность к быстрому обучению и стремление к получению новых знаний и опыта;

- трудолюбива;

- креативность, художественный вкус;

- умение работать в команде.

- отношение к 12-ти часовой рабочей смене положительное.