Желаемая должность: монтажер, режиссер монтажа.
График работы: полный рабочий день.
Цель:
Получить перспективную работу на телевидении с возможностью повышения своего профессионального уровня и дальнейшего роста.
Образование:
1998 – 2003 гг.
Полтавский государственный педагогический университет. Факультет романо-германской филологии.
Специальность: Романо-германская филология
Квалификация: специалист.
Дополнительное образование:
2007 г. Курсы «Академия Первая студия»
«3D графика. Моделирование человека и текстурирование», Autodesk 3ds Max 9.
Январь 2009г. – апрель 2009г.
Медиаобразовательная программа "Интершкола"- учебный центр
телеканала "Интер", специализация "Режиссер монтажа".
Практика - ООО "Пират Продакшн"; монтаж программы «Квадратный метр»;
ООО "Национальные Информационные Системы".
Монтаж сюжетов новостийного блока передач.
18. 02. 2009 – 19. 04. 2009 – стажировка на телеканале К2.
Монтаж в Avid Media Composer.
Монтаж сюжетов художественного блока: анонсов, программ.
Есть рекомендации.
Опыт работы:
10.2006 - 10.2008 гг.
Дизайнер компьютерной графики.
ООО "Транспортные системы" (изготовление учебников в электронном виде), Киев.
Обязанности:
- изготовление учебников в электронном виде для 12 летней и высшей школы;
- методика и художественная разработка интерефейса для проекта.
- художественное оформление (иллюстрации, демонстрации, игры), рисование в Photoshop, Macromedia Flash8, Illustrator;
- рисование от руки;
- редактирование и коррекция;
- 3D моделирование и текстурирование простых персонажей;
- разработка и внедрение интерактивных игр;
- изготовление электронных учебников для общеобразовательной школы: "Українська мова, 1 клас." и "Українська мова 2-4 класи".
09.2005 - 10.2006 гг.
Дизайнер компьютерной графики.
Издательство «Полиграф плюс» (полиграфия), Киев.
Обязанности:
- художественная разработка макетов и верстка различных видов печатной продукции;
- подготовка материалов к верстке;
- вычитка верстки (исправление грамматических, стилистических ошибок);
- ведение первичной бухгалтерии и 1С.
Профессиональные навыки:
Знания:
- Avid Media Composer;
- After Effects CS3;
- монтаж сюжетов новостийного, художественного блока передач;
- понимание кодеков и видеоформатов;
- в области видеопроизводства, видео компоузинга и монтажа, режиссуры;
- Adobe Photoshop CS3, Autodesk 3ds Max9, Macromedia Flash 8, Adobe Illustrator;
Личные качества:
- организованность, ответственность, работоспособность, пунктуальность;
- способность к быстрому обучению и стремление к получению новых знаний и опыта;
- трудолюбива;
- креативность, художественный вкус;
- умение работать в команде.
- отношение к 12-ти часовой рабочей смене положительное.
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