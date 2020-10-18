KloneZ

Алексей KloneZ

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение в социальных сетях, SMM Раскрутка сообществ ВКонтакте, страниц в Фейсбуке, профилей в Инстаграме

Продвижение в социальных сетях, SMMРаскрутка сообществ ВКонтакте, страниц в Фейсбуке, профилей в Инстаграме.

28 ВИДОВ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ

YouTube -  подписки.

YouTube -  лайки.

YouTube -  дизлайки.

YouTube -  просмотры.

ВК - лайки

ВК - группы-страницы-друзья

Instagramm - подписчики

Instagramm - лайки

ОК - лайки

ОК - подписчики 

ОК - репосты

Telegram - подписчики

Tik-Tok - лайки

Tik-Tok - подписчики

Tik-Tok - просмотры

Twitter - лайки

Twitter - подписчики

Twitter - ретвиты

Цены договорные, при больших объёмах скидки.