Klop1007

Максим Klop1007

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Фриланс - мое все.

Профессиональные навыки                    

  • Навыки работы с компьютером

    Компьютерная грамотность - продвинутый пользователь.

    ПО: Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, Access ), почтовые клиенты, графические редакторы.

    Метрики: LiveInternet, Metrika, Analytics.

  • ﻿Навыки в верстке.
  • Работа с HTML5,CSS, JS , Bootstrap.
  • Высокий уровень английского языка ( C1 ) .
  • Работа с текстами ( копирайт , рерайт ).
  • Опыт с транскрибацией видео около 1 года.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$2
9 баллов
6 лет назад
Перепечатать 3 фото-файла в word
Быстро, качественно, но, главное, что исполнитель всё время был на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик. Сразу проверил работу и произвел оплату. Оставил крайне приятное впечатление. Рекомендую)
Ответный отзыв