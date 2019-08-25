Фриланс - мое все.
Профессиональные навыки
- Навыки работы с компьютером
Компьютерная грамотность - продвинутый пользователь.
ПО: Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, Access ), почтовые клиенты, графические редакторы.
Метрики: LiveInternet, Metrika, Analytics.
- Навыки в верстке.
- Работа с HTML5,CSS, JS , Bootstrap.
- Высокий уровень английского языка ( C1 ) .
- Работа с текстами ( копирайт , рерайт ).
- Опыт с транскрибацией видео около 1 года.
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Отзывы заказчиков
$2
9 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно, но, главное, что исполнитель всё время был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сразу проверил работу и произвел оплату. Оставил крайне приятное впечатление. Рекомендую)