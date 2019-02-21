KlopkovaK

Ксения Клопкова KlopkovaK

 
30 летРоссия/Курган
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Видеомонтаж, составление ТЗ по ГОСТ, наполнение сайтов. Подготовка документации по 44 фз. Качественная работа, исполнение в срок.

Работаю для приобретения большего опыта

Портфолио