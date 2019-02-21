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Ксения Клопкова
KlopkovaK
KlopkovaK
30 лет
Россия
/
Курган
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Видеомонтаж, составление ТЗ по ГОСТ, наполнение сайтов. Подготовка документации по 44 фз. Качественная работа, исполнение в срок.
Работаю для приобретения большего опыта
Действие аккаунта приостановлено!
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Ролик
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Интро
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92 просмотра
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