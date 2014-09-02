Редактор издания о недвижимости, строительстве и архитектуре
Копирайтинг, рерайтинг, новости, обзоры, статьи, специализированные тексты.
Мои основные работы по ссылке http://www.vladmetr.ru/articles/?ID_AUTHOR=476 Здесь представлены продающие, рекламные тексты и редакционные. По необходимости предоставлю другие работы.
С Вас: ТЗ, исходные данные, сроки, условия сотрудничества, согласование (можно сюда [email protected]).
Экономию бюджетов гарантирую.
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