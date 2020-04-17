Берусь за всё, что вы дадите!

Здравствуйте!) Меня зовут Яна! Я - фрилансер, который берется за практически любую работу. Мой и навыки и знания очень обширны. Я отлично разбираюсь в социологии и политологии, также прошла несколько курсов по психологи человека и монтажу видео. Неожиданно!? НО ЭТО ТАК!!! Я закончила художественную школу, поэтому с лёгкостью и с удовольствием берусь за творческие работы. По мимо всего выше перечисленного, я также могу спокойно делать нужные звонки, писать отзывы да и просто печатать текст))) Я надеюсь, что Вы выберите МЕНЯ. Ну в том ,что мы с Вами сработаемся, я даже не сомневаюсь!