Берусь за всё, что вы дадите!
Здравствуйте!) Меня зовут Яна! Я - фрилансер, который берется за практически любую работу. Мой и навыки и знания очень обширны. Я отлично разбираюсь в социологии и политологии, также прошла несколько курсов по психологи человека и монтажу видео. Неожиданно!? НО ЭТО ТАК!!! Я закончила художественную школу, поэтому с лёгкостью и с удовольствием берусь за творческие работы. По мимо всего выше перечисленного, я также могу спокойно делать нужные звонки, писать отзывы да и просто печатать текст))) Я надеюсь, что Вы выберите МЕНЯ. Ну в том ,что мы с Вами сработаемся, я даже не сомневаюсь!
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Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 4 часов
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$4/час
от $8от 2 часов
нет рейтинга