Knyazhenko

4-ре месяца проживал на територии США в целях изучения английского языка
Образование
Учебное заведение: БУМИБ (Бердянск)
Дата окончания: Май 2011 года
Факультет: Юридический
Специальность: Юриспруденция
Форма обучения: Заочная
Учебное заведение: Университет Сандэрленда (Англия) (Донецк)
Дата окончания: Январь 2011 года
Факультет: Экономический
Специальность: Прикладная экономика (Европейский образец диплома)
Форма обучения: Дневная/Очная
Учебное заведение: Донецкий национальный университет (Донецк)
Дата окончания: Январь 2011 года
Факультет: Экономический
Специальность: Прикладная экономика
Форма обучения: Дневная/Очная
Учебное заведение: БУМИБ (Бердянск)
Дата окончания: Декабрь 2010 года
Факультет: Экономический
Специальность: Финансы
Форма обучения: Заочная
Учебное заведение: Донецкий национальный университет (Донецк)
Дата окончания: Май 2009 года
Факультет: Экономический
Специальность: Международная экономика
Форма обучения: Дневная/Очная