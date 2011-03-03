Knyazhenko

Роман Княженко Knyazhenko

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

4-ре месяца проживал на територии США в целях изучения английского языка

Образование

Учебное заведение: БУМИБ (Бердянск)

Дата окончания: Май 2011 года

Факультет: Юридический

Специальность: Юриспруденция

Форма обучения: Заочная

Учебное заведение: Университет Сандэрленда (Англия) (Донецк)

Дата окончания: Январь 2011 года

Факультет: Экономический

Специальность: Прикладная экономика (Европейский образец диплома)

Форма обучения: Дневная/Очная

Учебное заведение: Донецкий национальный университет (Донецк)

Дата окончания: Январь 2011 года

Факультет: Экономический

Специальность: Прикладная экономика

Форма обучения: Дневная/Очная

Учебное заведение: БУМИБ (Бердянск)

Дата окончания: Декабрь 2010 года

Факультет: Экономический

Специальность: Финансы

Форма обучения: Заочная

Учебное заведение: Донецкий национальный университет (Донецк)

Дата окончания: Май 2009 года

Факультет: Экономический

Специальность: Международная экономика

Форма обучения: Дневная/Очная