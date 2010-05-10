KoCM

Сергей Копа KoCM

 
38 летУкраина/Енакиево
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Знание CSS, HTML, XHTML, JavaScript, PHP, OpenGL, C++.

Высшее образование в области современных технологий. Научная степень специалист.

Средний бал 4.3. Обучался на бюджете. Отличное владение русским и украинским языками.

Английским владею средне. Французским владею плохо.

Хорошее знание операционных систем: Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 95, Windows ME.

Общие знания в операционной системе Linux.

Хорошее владение программами: Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Excel, Total Commander, WinRAR, Photoshop, 3d Max, Adobe Reader и другие.

PHPJavascriptHTMLCSSLinux3ds MaxOpenGLPhotoshop