Знание CSS, HTML, XHTML, JavaScript, PHP, OpenGL, C++.
Высшее образование в области современных технологий. Научная степень специалист.
Средний бал 4.3. Обучался на бюджете. Отличное владение русским и украинским языками.
Английским владею средне. Французским владею плохо.
Хорошее знание операционных систем: Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 95, Windows ME.
Общие знания в операционной системе Linux.
Хорошее владение программами: Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Excel, Total Commander, WinRAR, Photoshop, 3d Max, Adobe Reader и другие.