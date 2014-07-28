Настройка Яндекс Директ
Настрою Яндекс Директ.
Что мне нужно от клиента:
- ваш сайт
- доступ к аккаунту на Яндексе / создам вам новый аккаунт
- настраивать ли РСЯ (продвижение на тематических площадках) / если не знаете, решим вместе
- максимальная цена, которую вы готовы платить за клик
- регион/время показа вашей рекламы
Если какой-то вопрос появится, мы его решим.
Я ответственно подхожу к своей работе. Срок выполнения проекта от 4 до 24 часов. Даю 100% гарантию на сохранение сроков. Если работа не будет выполнена вовремя я возвращаю вам деньги.
8-903-244-12-39 - Звоните!
Действие аккаунта приостановлено!