Настройка Яндекс Директ

Настрою Яндекс Директ.

Что мне нужно от клиента:

- ваш сайт

- доступ к аккаунту на Яндексе / создам вам новый аккаунт

- настраивать ли РСЯ (продвижение на тематических площадках) / если не знаете, решим вместе

- максимальная цена, которую вы готовы платить за клик

- регион/время показа вашей рекламы

Если какой-то вопрос появится, мы его решим.

Я ответственно подхожу к своей работе. Срок выполнения проекта от 4 до 24 часов. Даю 100% гарантию на сохранение сроков. Если работа не будет выполнена вовремя я возвращаю вам деньги.

8-903-244-12-39 - Звоните!