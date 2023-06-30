Перевод, рерайт, копирайт

Переводчик с опытом работы более 4 лет. Все виды переводов.

Владение языками: русский, английский, украинский.

Образование – высшее филологическое с отличием, научная степень магистра, защищенный кандидатский минимум по сравнительному языкознанию.

Компьютер - на уровне пользователя, высокая скорость печати.

Возможность выхода в интернет – минимум 8/6

Предлагаю следующие услуги:

- написание оптимизированных статей (на русском, украинском, английском языках)

- художественный перевод, в том числе и перевод стихотворных текстов (Русский/Украинский-Английский, Английский-Русский/Украинский, Украинский-Русский, Русский-Украинский)

- технический перевод (Русский/Украинский-Английский, Английский-Русский/Украинский, Украинский-Русский, Русский-Украинский)

- наполнение сайта контентом (на русском, украинском, английском языках)

Цена – средняя, разумная.