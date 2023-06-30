Переводчик с опытом работы более 4 лет. Все виды переводов.
Владение языками: русский, английский, украинский.
Образование – высшее филологическое с отличием, научная степень магистра, защищенный кандидатский минимум по сравнительному языкознанию.
Компьютер - на уровне пользователя, высокая скорость печати.
Возможность выхода в интернет – минимум 8/6
Предлагаю следующие услуги:
- написание оптимизированных статей (на русском, украинском, английском языках)
- художественный перевод, в том числе и перевод стихотворных текстов (Русский/Украинский-Английский, Английский-Русский/Украинский, Украинский-Русский, Русский-Украинский)
- технический перевод (Русский/Украинский-Английский, Английский-Русский/Украинский, Украинский-Русский, Русский-Украинский)
- наполнение сайта контентом (на русском, украинском, английском языках)
Цена – средняя, разумная.