Графический дизайн - это то чем я живу. Логотипы, Визитки, Баннеры, Фирменный стиль.

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= Обо мне =

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Работаю в сфере дизайна 4 года. Моя цель в дизайне, при работе с заказчиком - это поиск оптимальных графических решений, которые удовлетворят клиента и меня как дизайнера.

Мои основные принципы:

Соблюдение оговоренных сроков

Максимальное качество графической продукции

Доступная ценовая политика

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= График работы: =

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Работаю без выходных с 07:00-23:00 по МСК

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= Как я работаю =

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Я отправляю Вам бриф (анкета для графической продукции)

Обсуждаем стоимость и сроки выполнения

Вы высылаете 50% предоплату

Я высылаю Вам 2-3 варианта

Вы вносите правки, если правок нет см.пункт 5

Подтверждаете заказ и отправляете остальные 50% стоимости

Я высылаю Вам логотип в кривых

= Способы оплаты =

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QIWI

MASTER CARD

СБЕРБАНК

WEBMONEY