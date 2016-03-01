Графический дизайн - это то чем я живу. Логотипы, Визитки, Баннеры, Фирменный стиль.
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= Обо мне =
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Работаю в сфере дизайна 4 года. Моя цель в дизайне, при работе с заказчиком - это поиск оптимальных графических решений, которые удовлетворят клиента и меня как дизайнера.
Мои основные принципы:
- Соблюдение оговоренных сроков
- Максимальное качество графической продукции
- Доступная ценовая политика
= График работы: =
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Работаю без выходных с 07:00-23:00 по МСК
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= Как я работаю =
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- Я отправляю Вам бриф (анкета для графической продукции)
- Обсуждаем стоимость и сроки выполнения
- Вы высылаете 50% предоплату
- Я высылаю Вам 2-3 варианта
- Вы вносите правки, если правок нет см.пункт 5
- Подтверждаете заказ и отправляете остальные 50% стоимости
- Я высылаю Вам логотип в кривых
= Способы оплаты =
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QIWI
MASTER CARD
СБЕРБАНК
WEBMONEY
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