Koblov

Василий Коблов Koblov

 
32 годаРоссия/Саратов
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Графический дизайн - это то чем я живу. Логотипы, Визитки, Баннеры, Фирменный стиль.

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= Обо мне =

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 Работаю в сфере дизайна 4 года.  Моя цель в дизайне, при работе с заказчиком - это поиск оптимальных графических решений, которые удовлетворят клиента и меня как дизайнера. 

Мои основные принципы:

  • Соблюдение оговоренных сроков
  • Максимальное качество графической продукции
  • Доступная ценовая политика
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= График работы:  =

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Работаю без выходных с 07:00-23:00 по МСК

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= Как я работаю =

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  • Я отправляю Вам бриф (анкета для графической продукции)
  • Обсуждаем стоимость и сроки выполнения
  • Вы высылаете 50% предоплату
  • Я высылаю Вам 2-3 варианта
  • Вы вносите правки, если правок нет см.пункт 5
  • Подтверждаете заказ и отправляете остальные 50% стоимости
  • Я высылаю Вам логотип в кривых
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= Способы оплаты  =

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