Kobysko_OV

Опыт работы главным бухгалтером — 11 лет. ИП или статус самозанятого (с 2014 г.)
561017430830. Наша организация на протяжении 7 лет,
сопровождает по налоговому
и бухгалтерскому учёту предпринимателей
(в данный момент ведем более 100 организаций).
Имеем опыт работы в сфере: строительство,
продажи всех видов товара, общепита,
различных видов услуг. Знание 1 с прог:
Бухг 8.2, 8.3,УТ 10.3,11,УНФ, УПП, ЗУП, Розница.
А так же Меркурий, честный знак,
прослеживаемость, СБИС, Контур. Имеется
штат бухгалтеров из 7 человек. Оказываем
различный спектр услуг: регистрация,
ликвидация, ведение кадрового учёта,
первичная документация, любая сдача
отчетности (ЕГАИС алкоголь, ЕГАИС лес
и т. д.), консультирование. После нашей
оптимизации вернули налоги клиентам
более 10 млн рублей.