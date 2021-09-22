Kobysko_OV

Бухгалтер

Опыт работы главным бухгалтером — 11 лет. ИП или статус самозанятого (с 2014 г.)

561017430830. Наша организация на протяжении 7 лет,

сопровождает по налоговому

и бухгалтерскому учёту предпринимателей

(в данный момент ведем более 100 организаций).

Имеем опыт работы в сфере: строительство,

продажи всех видов товара, общепита,

различных видов услуг. Знание 1 с прог:

Бухг 8.2, 8.3,УТ 10.3,11,УНФ, УПП, ЗУП, Розница.

А так же Меркурий, честный знак,

прослеживаемость, СБИС, Контур. Имеется

штат бухгалтеров из 7 человек. Оказываем

различный спектр услуг: регистрация,

ликвидация, ведение кадрового учёта,

первичная документация, любая сдача

отчетности (ЕГАИС алкоголь, ЕГАИС лес

и т. д.), консультирование. После нашей

оптимизации вернули налоги клиентам

более 10 млн рублей.