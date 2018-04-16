Я - копирайтер

Европейцы считают что если сказать "Я — фрилансер" возле озера достаточно громко кормя при этом уток, то

утки должны с сочувствием кинуть хлеб обратно. Но нет. Я не "свободный

художник", как считают люди незнакомые с моей профессией. Я —

копирайтер. Звучит гордо и по мнению европейцев непрактично. Копирайтинг

это творчество? Нет. Это практичные, продающие тексты, четкое

соблюдение дедлайна и хорошая заработная плата.

Что я могу предложить Вам? Быструю обработку больших объёмов информации, качественный текст, и сдачу проекта в оговоренные сроки.

Я талантливый менеджер по продажам, хорошо говорю на польском языке.

Из личных качеств: умная, ответственная и неконфликтная.

Мой Whatsapp +4915175433620