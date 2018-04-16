Я - копирайтер
Европейцы считают что если сказать "Я — фрилансер" возле озера достаточно громко кормя при этом уток, то
утки должны с сочувствием кинуть хлеб обратно. Но нет. Я не "свободный
художник", как считают люди незнакомые с моей профессией. Я —
копирайтер. Звучит гордо и по мнению европейцев непрактично. Копирайтинг
это творчество? Нет. Это практичные, продающие тексты, четкое
соблюдение дедлайна и хорошая заработная плата.
Что я могу предложить Вам? Быструю обработку больших объёмов информации, качественный текст, и сдачу проекта в оговоренные сроки.
Я талантливый менеджер по продажам, хорошо говорю на польском языке.
Из личных качеств: умная, ответственная и неконфликтная.
Мой Whatsapp +4915175433620