Разработка мобильных приложений

Занимаемся разработкой мобильных приложений для IPhone, IPAD, Android, и HTML5.

Благодаря наличию опытных сотрудников, гарантирую качественную работу и дальнейшую техподдержку по вопросам и работе приложения.

Возможности приложения:

- Push-уведомления (эффективный способ информирования о новых поступлениях товаров, акциях, распродажах и скидках).

- Прямой звонок (возможность звонить прямо из мобильного приложения с помощью нажатия одной кнопки без записывания или запоминания номера).

- GPS-маршрут (способ увидеть самый простой путь к магазину или другому объекту бизнеса с помощью мобильного приложения).

- GPS купоны (давайте клиентам скидки за постоянное посещение. Активируются только внутри магазина либо другого объекта бизнеса).

- Рассказать другу (создайте вирусный эффект продвижения своего бизнеса, предлагая своим клиентам поделиться Вашим приложением с друзьями по Эл. почте, Facebook, Twitter, SMS).

- Интересные места (вкладка, которая будет показывать интересные и нужные места прямо на карте).

- Интеграция с Shopify (автоматически интегрируйте Ваш интернет-магазин на сервисе Shopify в мобильное приложение).

- Интеграция с Get Response (автоматически импортируйте контакты, собранные в мобильном приложении, в сервис почтовых рассылок).

- Интеграция с YouTube (настройте показ Ваших видеороликов из своего канала в YouTube прямо в мобильном приложении).

- Интеграция с MailChimp (автоматически импортируйте контакты, собранные в мобильном приложении, в сервис почтовых рассылок).

+ 30 дополнительных маркетинговых функций мобильных приложений.

Сроки разработки приложения зависят от сложности и требований заказчика, в основном от 5 дней.

Стоимость приложения от 35000 тыс. руб., также в зависимости от сложности, оговаривается индивидуально.

При заказе мобильного приложения на 2-х платформах- скидка 15%.

По всем вопросам обращаться лично.