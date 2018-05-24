Профессиональный подбор персонала

Набор персонала для любого из ваших проектов. Огромный опыт в данной сфере. Подбор осуществляется исходя из ваших потребностей, от простого составления профиля до психологического портрета кандидата. Набор возможен разный, простой удаленный ( исходя из профиля и ваших требований), личная встреча с кандидатом ( более обширный вариант). Все зависит только от ваших потребностей и желаний. Так же возможно дальнейший контроль за кандидатом, на первых этапах, для понимания его адаптации и смягчения возможных проблем, связанных с работой.