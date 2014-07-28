Я новичок. Хочу попробовать себя. Готова работать за небольшую плату и отзыв.

Образование

Учебное заведение: Социально- педагогический колледж МГППУ

Период обучения: 2010–2013гг.

Специальность: издательское дело

Квалификация: специалист издательского дела

Опыт работы

Нет

Дополнительные сведения

Дополнительное образование: курсы «Электронная документация и архивы. Современные технологии реставрационно-переплётных работ» 72 часа

курсы "Основы веб-дизайна, фотошоп"

Пользователь ПК, знание офисной техники, базовые знания HTML

Знание компьютерных программ: Photoshop