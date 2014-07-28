Я новичок. Хочу попробовать себя. Готова работать за небольшую плату и отзыв.
Образование
Учебное заведение: Социально- педагогический колледж МГППУ
Период обучения: 2010–2013гг.
Специальность: издательское дело
Квалификация: специалист издательского дела
Опыт работы
Нет
Дополнительные сведения
Дополнительное образование: курсы «Электронная документация и архивы. Современные технологии реставрационно-переплётных работ» 72 часа
курсы "Основы веб-дизайна, фотошоп"
Пользователь ПК, знание офисной техники, базовые знания HTML
Знание компьютерных программ: Photoshop
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