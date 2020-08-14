Kokshina_Emma

Пробный

Здравствуйте! Меня зовут Эмма. Я специалист по разработке одностраничных сайтов "под ключ" за 48 часов. Я начинающий специалист. Сейчас моя цель - это репутация. Поэтому мне важно выполнить работу качественно и в срок. Чтобы мои заказчики и Вы были довольны!

Быстро реагирую на Ваши комментарии и пожелания и вношу поправки. Ваш лендинг будет готов уже послезавтра. Завтра смогу предоставить прототип (образец Вашего сайта).

С Уважением, специалист по разработке одностраничных сайтов. Кокшина Эмма.