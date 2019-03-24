Koksohim

Антон Koksohim

 
34 годаУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
разработка сайтов любой сложности

http://billiardchalk.net/

https://www.crackd.io/

Примеры работ

Технологии:

PHP Advanced

Apache Advanced

NGinx Intermediate

RESTful API Advanced

MySQl Advanced

PostgreSQL Intermediate

MongoDB Advanced

JS Competent

Ajax Advanced

Bootsrap3 Intermediate

@media Intermediate

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLMongoDBNginxApacheAjax
Портфолио