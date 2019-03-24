разработка сайтов любой сложности
Примеры работ
Технологии:
PHP Advanced
Apache Advanced
NGinx Intermediate
RESTful API Advanced
MySQl Advanced
PostgreSQL Intermediate
MongoDB Advanced
JS Competent
Ajax Advanced
Bootsrap3 Intermediate
@media Intermediate
Портфолио
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