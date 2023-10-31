Kokuarto

Екатерина Kokuarto

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор

Здравствуйте! Рисую в digital год. Работаю в программе procreate, растровые изображения стандарт 3000*3000px, если требуется другой формат, пишите. Детские иллюстрации/иллюстрации/фон/эскизы тату/принты и т.д. Желательно прислать референсы или подробное тз. Жду Ваших заявок!)

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга