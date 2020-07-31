Koldunov89

Разработка web-сайтов для бизнеса "под ключ".

Всем привет!

Меня зовут Андрей, мне 31 год, я из г. Белгорода. В недалеком прошлом я начал интересоваться созданием web-сайтов и всем, что с этим связано. Толчком к этому послужило необходимость создать корпоративный сайт для своей компании. Со временем понадобился еще один сайт, и пошло-поехало. Более 2х лет я занимаюсь web-дизайном и это стало для меня любимым делом. Я создаю проекты для компаний и частных лиц разных сфер бизнеса с современным адаптивным дизайном, интуитивно-понятным интерфейсом и оптимизированные для SEO-продвижения.

Каждый новый проект для меня — это вызов. Я с азартом берусь за работу, погружаюсь в ваш бизнес и стремлюсь приумножить результаты, достигнутые вчера. Вы остаетесь довольны развитием и процветанием бизнеса, а я получаю бесценный опыт и пополняю портфолио впечатляющими работами.

Чтобы получить подробную консультацию по любому вопросу, Вы можете связаться со мной по телефону +7(910)737-96-50, написать через Whatsapp/Телеграм или на email: [email protected]. отвечаю всем без отбора.