Koles_Target

Клиенты уже на первой неделе
Привет! : ) Меня зовут Никита, рад знакомству!
Привожу заявки уже через неделю работы рекламной кампании, благодаря:
- системному изучению конкурентов
- эффективной настройке рекламной кампании
- оптимизации бюджета
- выявлении болей / потребностей целевой аудитории
Но просто отдать проект и забыть не получиться, мне нужна вся информация о твоем бизнесе и тебе. Чтобы ее получить с максимальным комфортом для тебя, я проведу интервью из 117 вопросов, на которые останется только ответить.
Если у тебя есть работающая реклама, я готов провести аудит и сказать, что можно оптимизировать для снижения цены заявки.
Если ее нет, мы составим стратегию продвижения твоего бизнеса в интернете, которая будет идеально сочетаться с твоим бюджетом и целями
Пиши, я расскажу тебе, как мы будем работать.
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