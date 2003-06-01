Koles_Target

Клиенты уже на первой неделе

Привет! : ) Меня зовут Никита, рад знакомству!

Привожу заявки уже через неделю работы рекламной кампании, благодаря:

системному изучению конкурентов

эффективной настройке рекламной кампании

оптимизации бюджета

выявлении болей / потребностей целевой аудитории

Уже год я привожу клиентов в бизнес и каждый проект это опыт, который я вкладываю в работу.

Но просто отдать проект и забыть не получиться, мне нужна вся информация о твоем бизнесе и тебе. Чтобы ее получить с максимальным комфортом для тебя, я проведу интервью из 117 вопросов, на которые останется только ответить.

Если у тебя есть работающая реклама, я готов провести аудит и сказать, что можно оптимизировать для снижения цены заявки.

Если ее нет, мы составим стратегию продвижения твоего бизнеса в интернете, которая будет идеально сочетаться с твоим бюджетом и целями

Пиши, я расскажу тебе, как мы будем работать.