Kolesnev_Ivan

Иван Kolesnev_Ivan

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Осторожно! Разработка качественного логотипа для бизнеса и соц. сетей

Привет, я Иван, графический дизайнер. Меня крайне вдохновляет то дело, которым я занимаюсь и я вложу душу в ваш проект.

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