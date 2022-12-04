Осторожно! Разработка качественного логотипа для бизнеса и соц. сетей
Привет, я Иван, графический дизайнер. Меня крайне вдохновляет то дело, которым я занимаюсь и я вложу душу в ваш проект.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для магазина животных.14 просмотров
- Логотип для читательского марафона.26 просмотров
- Логотип для бренда пшеничного сока.19 просмотров
- Логотип для бренда пшеничного сока.17 просмотров
- Логотип для бренда косметики14 просмотров
- Логотип для баскетбольного клуба10 просмотров
- Логотип для бренда сушёного мяса.8 просмотров
- Логотип для студии гейм-дизайна12 просмотров
- Логотип для фитнес-центра12 просмотров
- Логотип для бренда силиконовых приманок.15 просмотров
- Логотип для магазина табачной продукции14 просмотров
- Логотип для мебельного магазина17 просмотров