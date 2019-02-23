Kolodko05

Алексей Колодко Kolodko05

 
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей