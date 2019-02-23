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Алексей Колодко
Kolodko05
Kolodko05
27 лет
Россия
/
Москва
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Перевод текста для игры.
$48
Перевод текста для игры.
Переводы
1 исполнитель
Закрыт
5 лет назад
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Заказы
1
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