Обработка фото, ретушь, замена фона, авторские открытки, слайдшоу, коллажи и многое другое
Любая обработка фото, такая как - ретушь, замена фона, авторские открытки, коллажи, слайдшоу и многое другое. Есть опыт работы в игрострое, последние 3 года работал над созданием сериала-машинимы Страж. Была снята полностью первая книга, 6 серий по 45-50 минут. Могу также создавать сложные слайдшоу на заказ, из ваших фото и музыки.
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Портфолио
- Коллажи на заказ184 просмотра
- Коллажи-аватарки-иконки147 просмотров
- Заставка для синематик сериала "Страж"179 просмотров
- Заставка для синематик сериала "Древние Свитки"186 просмотров
- Ролик с девушками положенный на музыку156 просмотров
- Ролик само-презентация130 просмотров
- Ролик с девушками положенный на музыку Bjork148 просмотров
- Создание коллажей на заказ162 просмотра
- Коллажи на заказ124 просмотра
- Коллажи на заказ130 просмотров