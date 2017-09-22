Обработка фото, ретушь, замена фона, авторские открытки, слайдшоу, коллажи и многое другое

Любая обработка фото, такая как - ретушь, замена фона, авторские открытки, коллажи, слайдшоу и многое другое. Есть опыт работы в игрострое, последние 3 года работал над созданием сериала-машинимы Страж. Была снята полностью первая книга, 6 серий по 45-50 минут. Могу также создавать сложные слайдшоу на заказ, из ваших фото и музыки.