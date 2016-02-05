KolotovkinI

Ответственный, исполнительный, коммуникабельный молодой человек, который поможет Вам в создании и улучшении Вашего сайта!

Я простой парень, который, с друзьями, выбрали себе хобби создавать сайты. Мы не стремимся к получению большой прибыли, для нас важен лишь конечный результат.

Что я хочу вам предложить. Без всякой предоплаты, мы создадим для вас полноценный новый красивый сайт, который, в итоге если вам понравится, вы можете выкупить за не очень большую сумму (по сравнению с компаниями создающие сайты), плюс вам не нужно будет заморачиваться с хостингами и прочей фигней, все сделаем за вас.

Единственное что мы хотим получить от вас сейчас - это ваше одобрение и сотрудничество.

Если Вас заинтересовало данное предложение - пишите на почту [email protected]. Буду рад Вам помочь!