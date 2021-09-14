Kolotushin

Меня зовут Михаил Колотушин
Я Fullstack JavaScript Разработчик!
Занимаюсь разработкой как больших и средних, так и маленьких проектов.
В мои компетенции входят:
- Составление ТЗ от начала самой задачи до уже полного результата и готовности к разработке модуля
- Проектирование
- Прототипирование
- Полное построение архитектуры приложений
- Разработка Дизайна в Figma для всех видов устройств
- Разработка лендингов и небольших промо-страниц
- Разработка Web-Приложений (SPA, PWA)
- Консультирование
+ В данный момент недавно закончил разработку Агрегатора Юридических Услуг, до этого работал над созданием сервиса аналога auto.ru.
+ Большой опыт в работе над созданием REST API на Node.js
+ Последнее время также много работал с React, так что опыт в работе с SPA также есть
+ Хороший опыт в верстке
+ Достаточно много работал в Figma, не профессионал, но могу полностью составить тот дизайн, который будет нужен для проекта
+ Есть опыт в настройке Интернет-Эквайринга
Все проекты можно посмотреть на моем GitHub
Профессиональные навыки:
- Опыт работы с HTML, CSS, JavaScript
- Знание JavaScript(ES6+)
- Опыт работы с Node.js и Express
- Опыт работы с MongoDB
- Понимание работы реляционных Баз Данных
- Понимание SQL
- Понимание MySQL, PostgreSQL
- Опыт и понимание того, как можно интегрировать приложение с API
- Знание React(Redux)
- Опыт работы с Styled-Components
- Опыт работы с CSS-библиотеками(Sass/SCSS)
- Опыт адаптивной верстки
- Опыт создания HTML-страницы на основе дизайн-макетов
- Понимание кросс-браузерной верстки
- Опыт работы с Библиотеками Material-UI, Semantic UI, Bootstrap
- Опыт создания прототипов и макетов в Figma(Есть примеры работ)
- Опыт в разработке архитектуры и проектировании(Небольшой, есть понимание того, как это можно делать)
Также есть опыт в работе с Python, Django, PHP
Дополнительные сведения:
Мне нравится разрабатывать Web-Приложения и на Клиентской, и на Серверной частях. Умение работать в режиме многозадачности позволяют мне эффективно работать с большими объемами информации, а также находить какую-либо информацию в случае непонимания задачи.
Контакты:
GitHub: https://github.com/KolotushinTechnologies
Telegram: @Kolotushin