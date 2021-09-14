Kolotushin

JavaScript Developer

Меня зовут Михаил Колотушин

Я Fullstack JavaScript Разработчик!

Занимаюсь разработкой как больших и средних, так и маленьких проектов.

В мои компетенции входят:

Составление ТЗ от начала самой задачи до уже полного результата и готовности к разработке модуля

Проектирование

Прототипирование

Полное построение архитектуры приложений

Разработка Дизайна в Figma для всех видов устройств

Разработка лендингов и небольших промо-страниц

Разработка Web-Приложений (SPA, PWA)

Консультирование

+ В данный момент недавно закончил разработку Агрегатора Юридических Услуг, до этого работал над созданием сервиса аналога auto.ru.

+ Большой опыт в работе над созданием REST API на Node.js

+ Последнее время также много работал с React, так что опыт в работе с SPA также есть

+ Хороший опыт в верстке

+ Достаточно много работал в Figma, не профессионал, но могу полностью составить тот дизайн, который будет нужен для проекта

+ Есть опыт в настройке Интернет-Эквайринга

Все проекты можно посмотреть на моем GitHub

Профессиональные навыки:

- Опыт работы с HTML, CSS, JavaScript

- Знание JavaScript(ES6+)

- Опыт работы с Node.js и Express

- Опыт работы с MongoDB

- Понимание работы реляционных Баз Данных

- Понимание SQL

- Понимание MySQL, PostgreSQL

- Опыт и понимание того, как можно интегрировать приложение с API

- Знание React(Redux)

- Опыт работы с Styled-Components

- Опыт работы с CSS-библиотеками(Sass/SCSS)

- Опыт адаптивной верстки

- Опыт создания HTML-страницы на основе дизайн-макетов

- Понимание кросс-браузерной верстки

- Опыт работы с Библиотеками Material-UI, Semantic UI, Bootstrap

- Опыт создания прототипов и макетов в Figma(Есть примеры работ)

- Опыт в разработке архитектуры и проектировании(Небольшой, есть понимание того, как это можно делать)

Также есть опыт в работе с Python, Django, PHP

Дополнительные сведения:

Мне нравится разрабатывать Web-Приложения и на Клиентской, и на Серверной частях. Умение работать в режиме многозадачности позволяют мне эффективно работать с большими объемами информации, а также находить какую-либо информацию в случае непонимания задачи.

Контакты:

GitHub: https://github.com/KolotushinTechnologies

Telegram: @Kolotushin