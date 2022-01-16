KoltsovaAlina

Интернет-маркетолог
Привет!
Я - Алина, интернет-маркетолог с разнообразным опытом работы:
Образование:
- Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), степень магистра "Автоматизация систем управления"
- SKILLBOX - курс "Интернет-маргетолог PRO" - онлайн университет
- Уровень английского - upper-intermediate, продолжаю обучение на платформе skyeng
- Digital-агентство. Подготовка digital и контекстных кампаний. Подбор семантики, модерация материалов, оптимизация кампаний на площадках: Yandex Direct, социальные сети: VK, Target Mail, Facebook и Instagram. Работала с проектами: Nissan, Infiniti, Datsun, Renault, Megafon и LG
- Контент-менеджер. Утверждение контент-плана и создание и верстка контента (картинок, текста) для социальных сетей кондитерской фабрики в Санкт-Петербурге и Юмор.FM
- Создание плана продвижения в социальных сетях для цветочного сервиса и кофейного интернет-магазина
- Продвижение инстаграм аккауна салона красоты
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