Сайты под ключ на Tilda CMS! Дизайн, Адаптация под все экраны, Настройка

Приветствую!

Меня зовут Станислав. Я разрабатываю сайты под ключ на Tilda. Создаю аккуратный современный дизайн в Figma. Работаю с кодом и пошаговой анимацией.

Тильда - современная и продвинутая платформа по созданию сайтов. Благодаря ей значительно упростился алгоритм разработки, а значит сократились сроки выполнения задач и стоимость работ. Больше не нужно ждать пока договорятся дизайнер с программистом, ведь теперь это один человек!

Что входит в сайт под ключ?

1. Дизайн, который соответствует всем правилам User Experience и User Interface. Иконки, анимация, различные эффекты.

2. Адаптация под любой экран. Вашим сайтом одинаково комфортно будет пользоваться как с ПК, так и с мобильных устройств

3. SEO-оптимизация. Теги, метатеги, ключи, настройка Я. Вебмастер и G. Search Console. Ручное сжатие изображений.

4. Применение кода для решения нестандартных ситуаций

5. Безопасное соединение. Сделаю ваш сайт безопасным, настроив ssl-шифрование

6. Поддержка сайта после создания.

7. Разработка УТП

8. Подключение домена и хостинга.

9. Фавикон

10. Бейджик для соц. сетей