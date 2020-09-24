Приветствую!
Меня зовут Станислав. Я разрабатываю сайты под ключ на Tilda. Создаю аккуратный современный дизайн в Figma. Работаю с кодом и пошаговой анимацией.
Тильда - современная и продвинутая платформа по созданию сайтов. Благодаря ей значительно упростился алгоритм разработки, а значит сократились сроки выполнения задач и стоимость работ. Больше не нужно ждать пока договорятся дизайнер с программистом, ведь теперь это один человек!
Что входит в сайт под ключ?
1. Дизайн, который соответствует всем правилам User Experience и User Interface. Иконки, анимация, различные эффекты.
2. Адаптация под любой экран. Вашим сайтом одинаково комфортно будет пользоваться как с ПК, так и с мобильных устройств
3. SEO-оптимизация. Теги, метатеги, ключи, настройка Я. Вебмастер и G. Search Console. Ручное сжатие изображений.
4. Применение кода для решения нестандартных ситуаций
5. Безопасное соединение. Сделаю ваш сайт безопасным, настроив ssl-шифрование
6. Поддержка сайта после создания.
7. Разработка УТП
8. Подключение домена и хостинга.
9. Фавикон
10. Бейджик для соц. сетей