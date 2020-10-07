Sunday - удалённая фотостудия
Фотосъёмка для наружной рекламы, интернет-магазинов, полиграфической продукции... Разработка баннеров, обложек, этикеток...
Разыграем и сфотографируем любую сцену для Вашей рекламы и не только! Работаем с моделями, стилистами и визажистами.
Доступна предметная фотосъёмка.
Гибкие условия!
Сжатые сроки!
Находимся на Сахалине. При совершении звонка, пожалуйста, учитывайте разницу во времени.
Действие аккаунта приостановлено!
Фотосъемка
нет отзывов
$99/час
от $99от 7 дней
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