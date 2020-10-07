Koluke

Илья Koluke

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Sunday - удалённая фотостудия

Фотосъёмка для наружной рекламы, интернет-магазинов, полиграфической продукции... Разработка баннеров, обложек, этикеток...

Разыграем и сфотографируем любую сцену для Вашей рекламы и не только! Работаем с моделями, стилистами и визажистами.

Доступна предметная фотосъёмка. 

Гибкие условия!

Сжатые сроки!

Находимся на Сахалине. При совершении звонка, пожалуйста, учитывайте разницу во времени.

Фотосъемка
нет отзывов
$99/час
от $99от 7 дней
нет рейтинга