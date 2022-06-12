Готов выполнить работу приложив максимум усилий и подойдя со всей ответственностью

Доброго времени суток дорогие заказчики, хорошего и позитивного вам рабочего настроения !Меня зовут Николай и я с радостью приму заказы и выполню порученную вами работу с полной ответственностью. Я очень исполнителен и очень серьезно подхожу к работе.Качественно ,Грамотно, без ошибок переводу текст из аудио и видеоОбъем заказа до 60 минут. Слышимость должна быть минимум среднего качества. Остальные детали заказа обговариваются при оформлении.