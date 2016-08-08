Почти 17-и летний парень, который верстает навыки Photoshopa'a

Имею много свободного времени для работы. Свои навыки в Photoshop улучшаю по мере количества работ, заказанных мне. Обычно мои заказчики - знакомые, друзья и проч. Стал известен почти всей молодежи моего маленького городка (население около 30 тысяч). По всем фото-делам обращаются ко мне. Стаж работы в Photoshop немного менее 2-х лет. Последнее время учусь пользоваться Ligthroom для того, чтобы редактировать фото еще качественнее. За ваши заказы много просить не буду (совсем пустяковые тем более). Надеюсь, получить на этом сайте незабываемый опыт.

Всегда рад вашим предложениям!

Обращаться можете здесь :

- страница Вконтакте http://vk.com/kolyas_kek

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- почта [email protected]