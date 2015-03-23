Видеодизайнер

Опыт работы в рекламе и на телевизионных студиях ~15 лет.

Занимаюсь видеомонтажем, моушен-дизайном, постпродакшен, 3д, Видеодизайн.

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