Видеодизайнер
Опыт работы в рекламе и на телевизионных студиях ~15 лет.
Занимаюсь видеомонтажем, моушен-дизайном, постпродакшен, 3д, Видеодизайн.
Видеомонтаж, Видеодизайн, Аудиомонтаж, Запись диктора.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фаер-шоу166 просмотров
- Ксения158 просмотров
- Юлия145 просмотров
- Алексей159 просмотров
- Татьяна-2147 просмотров
- Татьяна136 просмотров
- Нарезка из старых работ165 просмотров
- БАДЕН133 просмотра
- ДОЛИНА МАКЕГОР161 просмотр
- МОЛОКО СОЛТИ150 просмотров
- СОКИ ПОП206 просмотров
- КАЛАЧЕЕВСКИЕ КОЛБАСЫ155 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга