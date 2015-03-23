Komanavt

Алексей Komanavt

 
43 годаРоссия/Новосибирск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Видеодизайнер

Опыт работы в рекламе и на телевизионных студиях ~15 лет.

Занимаюсь видеомонтажем, моушен-дизайном, постпродакшен, 3д, Видеодизайн.

Видеомонтаж, Видеодизайн, Аудиомонтаж, Запись диктора.

Портфолио
Показать больше работ
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга