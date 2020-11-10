Веб-Верстка

В области IT работаю с 2008 г.

Высшее образование, специальность Программист

Делаю сайты "под ключ"

Дизайн и верстка лэндингов, интернет-магазинов, сайтов-каталогов продукции

Основные навыки работы:

- Работа с CRM:

- Joomla

- OpenCart

- WordPress

- Tilda

-Readymag

-HTML

-CSS

-размещение сайтов в сети

Верстаю сайты PixelPerfect по макету из Photoshop и Figma

Профессиональные знания

-Photoshop

-Figma