Веб-Верстка
В области IT работаю с 2008 г.
Высшее образование, специальность Программист
Делаю сайты "под ключ"
Дизайн и верстка лэндингов, интернет-магазинов, сайтов-каталогов продукции
Основные навыки работы:
- Работа с CRM:
- Joomla
- OpenCart
- WordPress
- Tilda
-Readymag
-HTML
-CSS
-размещение сайтов в сети
Верстаю сайты PixelPerfect по макету из Photoshop и Figma
Профессиональные знания
-Photoshop
-Figma
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг дизайн-конференции13 просмотров
- Лендинг автосервиса14 просмотров
- Обработка изображений и коллажирование25 просмотров
- Разработка афиш23 просмотра
- Интернет-магазин на WordPress16 просмотров
- Интернет-магазин натуральной косметики23 просмотра