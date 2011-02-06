Komarov_I_S

Разработчик Flex

Комаров Иван Сергеевич

22.04.1990

Семейное положение: холост.

Моб. телефон: 8-903-238-40-70

E-mail: [email protected]

Образование

09/2010 Учебное заведение: Научный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Факультет: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, вечерняя форма обучения, бюджетное отделение.

09/2005 - 07/2009 Учебное заведение: Московский технический колледж

Факультет: Программирование вычислительной техники и автоматизированных систем, бюджетное отделение.

Продолжаю обучение.

Олимпиады и конкурсы:

 Участник студенческой научной конференции Московского Технического колледжа 2006г.

 Олимпиада по программированию среди 9-10 классов г.Подольска 2005г., II место

 Конкурс логических компьютерных игр «Computer Genius - 2004» 2004г., I место

 Олимпиада по английскому языку среди 8-9 классов г. Климовска 2004г., III место

Курсы и тренинги

2005-2008 – Менеджмент, Московский технический колледж

2005-2008 – Оператор ЭВМ, Московский технический колледж

2004-2005 – Курсы по программированию, лицей «Экус» г.Подольска

2003-2004 – Компьютерные курсы, лицей «Экус» г.Подольска

Опыт работы

10/2008 – 06/2009 (+испытательный срок 07/2008 – 10/2008) Общество с ограниченной ответственностью «Вест Проект» (ООО «Вест Проект)

Должность: Программист департамента программирования.

Обязанности:

Разработка модулей системы по управлению модельным бизнесом Vertex PLM (система представлена на сайте http://www.bmsystems.com/) (Action Script 3, MXML).

Поддержка уже существующего кода, исправление ошибок (C#, Action Script 3, MXML).

Написание WEB-сервисов (C#, LINQ).

Знание компьютера: Опытный пользователь ПК, пакета офисных программ MS Office. Владею языками программирования Pascal, Object Pascal, языком запросов SQL. Опыт работы в средах разработки Adobe Flex Builder 3 (Action Script 3, MXML), Microsoft Visual Studio .Net 2008 Team Suite (C# и LINQ), Visual Basic, Delphi, опыт работы с системой управления версиями Subversion (SVN).

Дополнительные сведения

Владение иностранными языками: Английский - базовые знания

Прошел военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (11/2009 – 11/2010).

Есть водительские права категории В.

Личные качества:

Без вредных привычек, ответственный, пунктуальный, коммуникабельный, стрессоустойчивый, выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи).