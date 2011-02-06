Komarov_I_S

Комаров Иван Сергеевич
22.04.1990
Семейное положение: холост.
Моб. телефон: 8-903-238-40-70
E-mail: [email protected]
Образование
09/2010 Учебное заведение: Научный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Факультет: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, вечерняя форма обучения, бюджетное отделение.
09/2005 - 07/2009 Учебное заведение: Московский технический колледж
Факультет: Программирование вычислительной техники и автоматизированных систем, бюджетное отделение.
Продолжаю обучение.
Олимпиады и конкурсы:
Участник студенческой научной конференции Московского Технического колледжа 2006г.
Олимпиада по программированию среди 9-10 классов г.Подольска 2005г., II место
Конкурс логических компьютерных игр «Computer Genius - 2004» 2004г., I место
Олимпиада по английскому языку среди 8-9 классов г. Климовска 2004г., III место
Курсы и тренинги
2005-2008 – Менеджмент, Московский технический колледж
2005-2008 – Оператор ЭВМ, Московский технический колледж
2004-2005 – Курсы по программированию, лицей «Экус» г.Подольска
2003-2004 – Компьютерные курсы, лицей «Экус» г.Подольска
Опыт работы
10/2008 – 06/2009 (+испытательный срок 07/2008 – 10/2008) Общество с ограниченной ответственностью «Вест Проект» (ООО «Вест Проект)
Должность: Программист департамента программирования.
Обязанности:
Разработка модулей системы по управлению модельным бизнесом Vertex PLM (система представлена на сайте http://www.bmsystems.com/) (Action Script 3, MXML).
Поддержка уже существующего кода, исправление ошибок (C#, Action Script 3, MXML).
Написание WEB-сервисов (C#, LINQ).
Знание компьютера: Опытный пользователь ПК, пакета офисных программ MS Office. Владею языками программирования Pascal, Object Pascal, языком запросов SQL. Опыт работы в средах разработки Adobe Flex Builder 3 (Action Script 3, MXML), Microsoft Visual Studio .Net 2008 Team Suite (C# и LINQ), Visual Basic, Delphi, опыт работы с системой управления версиями Subversion (SVN).
Дополнительные сведения
Владение иностранными языками: Английский - базовые знания
Прошел военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (11/2009 – 11/2010).
Есть водительские права категории В.
Личные качества:
Без вредных привычек, ответственный, пунктуальный, коммуникабельный, стрессоустойчивый, выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи).