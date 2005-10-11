Здравствуйте!
Хочу предложить свои услуги - удаленного внештатного автора. Если у ВАС есть такая вакансия, то я хотел бы занять эту должность.
О себе:
Мне 30 лет. Живу в Беларуси. Работаю служащим в государственной организации. Около года занимаюсь поиском статей, информации по различным тематикам для частных пользователей, а так же по заявкам фирм и организаций.
Пишу рефераты, курсовые работы, дипломные работы для сайтов 5ка, 5баллов.
Сотрудничаю с Питерской компанией WEBIT, в качестве сборщика информации через Интернет. Собираю определенную тематическую информацию, структуризирую собранные данные, привожу ее к удобочитаемому формату.
Если ВАС заинтересовало мое предложение - пишите, будем сотрудничать.
С уважением Евгений Скворцов.