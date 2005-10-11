Здравствуйте!

Хочу предложить свои услуги - удаленного внештатного автора. Если у ВАС есть такая вакансия, то я хотел бы занять эту должность.

О себе:

Мне 30 лет. Живу в Беларуси. Работаю служащим в государственной организации. Около года занимаюсь поиском статей, информации по различным тематикам для частных пользователей, а так же по заявкам фирм и организаций.

Пишу рефераты, курсовые работы, дипломные работы для сайтов 5ка, 5баллов.

Сотрудничаю с Питерской компанией WEBIT, в качестве сборщика информации через Интернет. Собираю определенную тематическую информацию, структуризирую собранные данные, привожу ее к удобочитаемому формату.

Если ВАС заинтересовало мое предложение - пишите, будем сотрудничать.

С уважением Евгений Скворцов.