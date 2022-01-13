Видеопроизводитель

Только начинаю свой путь во фрилансе, поэтому готов уступить в цене ради пополнения портфолио.

Есть ИП.

Монтаж видео любой сложности. В течении суток выполню ваш заказ (без правок и редактирования). - сведение визуальных и аудиовизуальных дорожек - работа с музыкой - использование графической анимации - цветокоррекция - создание анимации логотипа компании. Более полугода работал оператором и монтажером на ютуб канале. Работал над созданием рекламных роликов и короткометражных мультфильмов.

Постоянно обучаюсь новому и расту в сфере видеопроизводства.

Чем я отличаюсь от других? Тем что я не делаю кое-как, прислушиваюсь к каждому клиенту и довожу проект до результата!!!