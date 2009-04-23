Проектирование и разработка технической документации
Вот мои услуги:
- проектирование специализированной техники (разработка конструкторской документации (чертежи, спецификации, схемы))
- выполение расчетов, связанных с разработкой техники, узлов и агрегатов
- разработка технической документации (паспорта на новые изделия, руководства по эксплуатации, технические условия, технические описания)
- написание куросовых и рефератов для технических дисциплин, выполнение чертежей.
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