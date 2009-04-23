Kompas

Евгений Kompas

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Проектирование и разработка технической документации

Вот мои услуги:

- проектирование специализированной техники (разработка конструкторской документации (чертежи, спецификации, схемы))

- выполение расчетов, связанных с разработкой техники, узлов и агрегатов

- разработка технической документации (паспорта на новые изделия, руководства по эксплуатации, технические условия, технические описания)

- написание куросовых и рефератов для технических дисциплин, выполнение чертежей.