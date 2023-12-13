Здравствуйте! Меня зовут Николай, Я видеомонтажер, копирайтер, программист.
Я – опытный фрилансер в области видеомонтажа с более чем годом практики в создании увлекательных и профессиональных видеороликов. Мое образование в области программирования, а именно "Информационные системы и аналитика", обеспечивает мне глубокое понимание технологий и их взаимодействия.
Мои ключевые качества:
Опытный видеомонтажер.
Профессиональный подход.
Креативность и внимание к деталям.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Horror Storiesнет просмотров