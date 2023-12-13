Здравствуйте! Меня зовут Николай, Я видеомонтажер, копирайтер, программист.

Я – опытный фрилансер в области видеомонтажа с более чем годом практики в создании увлекательных и профессиональных видеороликов. Мое образование в области программирования, а именно "Информационные системы и аналитика", обеспечивает мне глубокое понимание технологий и их взаимодействия.



Мои ключевые качества:

Опытный видеомонтажер.

Профессиональный подход.

Креативность и внимание к деталям.